香港國際龍舟邀請賽維港載譽歸來　港將盼創驚喜

「香港國際龍舟邀請賽」闊別4年後回歸，將在本月24至25日期間舉行，設17項比賽。其中香港代表隊會出戰「粵港澳大灣區錦標賽」及「港澳盃」。隊長李健豪（Hugo）坦言對手實力不容置疑，但有信心主場出擊下，為香港市民帶來驚喜，因為「維港是我們的主場！」

過去數年受新冠疫情影響，以致多項本地運動賽事無法舉行，當中隊員在該段時間保持狀態，更可謂難上加難，不過Hugo慶幸大家未有意志消沉「心裏仍有團火」，努力保持狀態，待情況緩和後，立即到總會接受訓練：「由於疫情曾經變得嚴峻，我們逼於無奈之下只能停止訓練，幸好總會借出器材，令大家可以在家練習或穿戴口罩到戶外跑步；幸好所有成員沒有想過退隊，終於期盼到疫情完結的1天，繼續扒龍舟。」

隨着社會逐漸復常，「香港國際龍舟邀請賽」亦在本年重新舉辦，首次以港隊身份出戰這項大賽的Hugo也感到意義重大：「第1次代表港隊征戰這個賽事，加上大家相隔那麼久再次參與大型比賽，令自己非常興奮，期待與各地選手較量，了解彼此水平差距。」Hugo又指，市民可以到尖東海濱附近觀看比賽，為一眾健兒打氣，相信本屆氣氛會比以往更熱烈：「香港人一直很喜歡欣賞龍舟賽，加上今次上演多項國際賽，相信來自各地的支持者都會到場打氣，今屆現場氣氛應該比過去好。」

「粵港澳大灣區錦標賽」高手雲集，除了香港及澳門外，深圳及東莞等九個城市皆派隊參賽，Hugo坦言內地龍舟隊伍為職業性質，實力之強大令他大開眼界：「內地隊伍能日以繼夜地練習，但我們大多都身兼正職，下班後才能訓練，訓練量確實較他們遜色，還記得幾年前曾與內地龍舟隊切磋，他們真的很強，但我們會盡力一戰，希望能收窄差距。」

縱使要在眾多強隊中突圍困難重重，但龍舟隊為港爭光的決心，從Hugo所說「維港是我們的主場」可見一班，他謂港隊坐擁主場之利，有力與對方一戰：「龍舟隊每天在城門河練習，會遇上較多風浪，環境與正式比賽接近，但國內選手大多在較平靜的河或湖練習，相信我們在這方面會有少許優勢。」香港龍舟隊衝破疫情的風浪重新出發，但Hugo的目光不止於此，希望將來能把龍舟駛到奧運賽場：「盼望龍舟有日會成為奧運項目，為港隊征戰奧運。」

內地隊伍作針對部署 全力爭勝

「粵港澳大灣區錦標賽」是「香港國際龍舟邀請賽」其中1項重點賽事，雲集江門，廣州及佛山等11支區內代表爭奪獎項。其中於2019年中華龍舟大賽奪得精英公開組500米、職業女子組100米，200米及500米冠軍的珠海九江雙蒸龍舟隊，將代表珠海市出戰，男子隊隊長關祥挺對參與「香港國際龍舟邀請賽」非常興奮，表示已作出針對性訓練：「維港風浪較大，充滿不確定因素，所以最近訓練時利用快艇等機器，營造大浪環境，助隊員適應。」

過去亦有來港參賽的女子隊隊員董愛麗稱，香港健兒非常親切，每次見面均熱情打招呼，更有時分享香港地道美食景點資訊，期待日後可經常來港，與港隊健兒及不同隊伍交流。她表示維港容易大風大浪，需要有更好的技術來控制龍舟方向，稍一不穩，就會跌龍舟漿，目前要好好備戰。