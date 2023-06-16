中國球迷衝入場「捕獲」美斯　當局緊急開會檢討

周四(15日)晚喺北京舉行嘅國際熱身賽，阿根廷憑美斯、比薛拿各入1球，以2比0擊敗澳洲，比賽途中發生一段小插曲，有1位中國球迷突破保安防線，衝入場擁抱美斯，事後該名球迷寸球場保安工作做得差，導致當局緊急開會檢討。

開賽81秒，美斯射入世界波打開紀錄，換邊之後，後備上陣嘅後衞比薛拿頂入成2比0。美斯今仗表現出色，場內球迷可以一睹球王風采，表現都非常興奮，不時玩人浪，呼喚美斯名字。

踢到61分鐘，更加有1位身穿阿根廷10號球衣嘅中國球迷衝入場，同美斯擁抱，美斯表現好無奈，呢位「狂迷」再跑去同門將達米安馬天尼斯擊掌，如入無人之境。國內球場一向以保安嚴密見稱，但今次老貓燒鬚，竟然畀球迷衝入場，接觸到2位阿根廷球員，最後要出動8位保安人員合力，先至捉到呢位球迷，並將佢抬離場。

國內傳媒指該名球迷得手之後，仲要寸球場保安工作做得差，保安公司負責人聲稱賽後連夜召開會議檢討工作。