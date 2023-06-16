北愛人腳老化頂唔住　丹麥強陣應戰做大事

歐國外H組賽事，丹麥主場迎戰北愛爾蘭。丹麥頭兩仗錄得1勝1負，上仗作客以2比3不敵哈薩克令人意外，反映呢支北歐兵表現並唔穩定，為避免重蹈覆轍，相信佢哋餘下賽事唔會保留，傾力搏殺。北愛爾蘭防線老化，恐怕難以抵擋丹麥來犯，加上丹麥近4仗3次開3球或以上，2.5球入球大值得捧場。（周六凌晨2時45分開賽）

丹麥喺H組實力明顯較強，出線應該冇問題，但佢哋上場作客哈薩克，上半場憑新星賀蘭特起孖領先兩粒之下，可能以為穩勝而尾段有所鬆懈，結果被哈薩克連入3球倒輸2比3，呢場波係一個教訓，令丹麥以後唔會再輕視任何對手，今仗主場強陣出擊，基斯甸艾歷臣、卡斯柏舒米高、尤素夫保臣等球星悉數候命，相信佢哋就算早段領先，都唔會放軟手腳，繼續爭取入球。

北愛爾蘭首兩仗同樣取得1勝1負，不過所贏對手只係魚腩聖馬力諾，而且僅勝2比0，上仗主場則以0比1不敵芬蘭，佢哋最大問題係陣容老化，兩位後防主力係35歲隊長莊尼伊雲斯同34歲嘅卡夫卡特，經驗有餘活力不足，對住強陣嘅丹麥恐怕頂唔住，入球唔會少。

直播表

周五7:00pm 熱身賽 南韓Vs秘魯

香港國際財經台

周六凌晨零時 歐國外 芬蘭Vs斯洛文尼亞

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周六2:45am 歐國外 希臘Vs愛爾蘭

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周六2:45am 歐國外 丹麥Vs北愛爾蘭

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周六2:45am 歐國外 直布羅陀Vs法國

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