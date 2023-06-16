祖傑帶囡囡參與勝利巡遊：總冠軍是獻給大家

丹佛金塊歷史性奪得NBA總冠軍後，周五舉行勝利大巡遊，曾揚言想回家鄉塞爾維亞而不出席慶祝的新科FMVP祖傑，帶着愛女亮相獲球迷歡呼，並在遊行期間發表勝利宣言:「丹佛，我們愛妳！這個總冠軍是獻給你們大家的。」令球迷熱情推到爆燈！

金塊的勝利巡遊吸引逾75萬人走到街上慶祝，更有球迷不停呼叫着「MVP、MVP」，令曾表示不想留下參加巡遊的祖傑大為感動，並爆粗發言，「我曾告訴你們不想留下參加巡遊，但（此刻）我超X想留底及參與巡遊。」有意思的是。在巡遊期間有球迷高舉「讓祖傑回家吧!」

祖傑在賽後曾一度遺失了MVP獎盃，在巡遊過程中可見獎盃在他身旁，他向球迷作出勝利宣言時，球迷再呼「MVP」，相當震撼:「OK，OK!多謝，多謝....這是我們一生必定會記得的美妙場面，丹佛，我們愛妳!這個總冠軍獻給大家！」

金塊每位功臣及主帥馬龍都相當興奮，更一度離開巡遊巴士，走到群眾與民同樂，互相擊掌，甚至向球迷們噴香檳慶祝，享受瘋狂時刻，馬龍表示球隊不會因奪冠而感到滿足，希望保持貪婪再奪一冠。