鄧謝配相隔超過1年半再入4強　穩奪獎牌

印尼羽毛球公開賽於周五（16日）繼續展開，香港混雙組合鄧俊文/謝影雪於８強與世界排名第13位的荷蘭組合激戰3局後，成功晉級，事隔超過1年半再闖4強，在不設季軍戰下肯定至少獲得1面獎牌。

世界排名21位的「鄧謝配」與高8位的荷蘭組合Robin Tabeling/Selena Piek正面交鋒，賽前已預料港隊組合面臨硬仗。荷蘭組合開局即嘗試搶攻，領先6比2，不過「鄧謝配」隨即打出1段10比1的攻勢收復失地，並拉開比數至12比7，其後荷蘭組合力追至15比16，幸好港將頂住壓力，連取5分以21比15先拔頭籌。雙方戰至第2局戰況激烈，港隊大部份時間佔據優勢，並先後以20比19領先手握決勝分，可惜被荷蘭組合逼入「刁時」，更以23比25被對手追平。

決勝局就可謂峰迴路轉，「鄧謝配」初段最多領先過5比2，之後被荷蘭組合控制戰局，一度落後至7比14。正當荷蘭組合勝利在望之際，港將表現出強大韌力，一口氣連贏9分，最終以21比18險勝，「鄧謝配」自2021年12月的世錦賽，再次打入4強，兩人在勝利一刻俱表現得非常興奮，謝影雪賽後更激動流淚，場面感人。