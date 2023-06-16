夏蘭特坐私人飛機歸隊　狂歡後冇料到？

挪威前鋒艾寧夏蘭特上星期為曼城贏歐聯後，展開馬拉松式96小時狂歡，據報周三(14日)坐私人飛機抵達奧斯陸向國家隊報到，準備歐國外迎戰蘇格蘭嘅比賽。不過艾寧夏蘭特狂歡後狀態成疑，蘇格蘭教練亦忍唔住寸爆：「佢仲開緊P？」

曼城捧盃後嘅慶祝派對，基亞利殊同艾寧夏蘭特係玩得最「癲」嘅2個，蘇格蘭助教卡華賽前表示：「艾寧夏蘭特係咪仲開緊P？佢開P慶祝嘅次數，仲多過蘇格蘭出線2020歐國盃決賽周嗰陣......」可能卡華自知太寸，佢隨即補鑊話：「艾寧夏蘭特係職業球員，佢會睇住自己，即管睇下佢落到場係咩狀態，無可否認佢係個超級球員。」

艾寧夏蘭特喺剛過去嘅球季為曼城入52球，不過喺佢最近9場比賽只係入過1球，腳風明顯出現下滑，蘇格蘭今場有機會盯死呢位金靴前鋒，效力布魯日嘅中堅積亨特利表示：「我好享受同呢種級數嘅前鋒較量，夏蘭特嘅數據已說明一切，但蘇格蘭有能力制止佢入波，冇嘢係我哋做唔到。」