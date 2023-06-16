法國玩輪換　半「細」歎魚腩

歐國外B組將上演強弱懸殊之戰，由直布羅陀主場對住勁旅法國。直布羅陀係正宗「冇骨魚腩」，法國雖有王牌基利安麥巴比助陣，但客場出擊總係比較慢熱，隨時下半場先嚟料，2.5球嘅半場細乃明智之選。（周六凌晨2時45分開賽）

今仗用強弱懸殊嚟形容絕不為過，直布羅陀依家世界排名第201位，法國則位居第2位，爭成廿幾條街咁滯，就算波係圓嘅，但直布羅陀今仗爆冷嘅機會，只得渺茫同冇機會。

雖然直布羅陀係正宗「冇骨魚腩」，但佢哋喺上年年尾熱身賽連贏列支敦士登同安道爾，係有少少進步，呢班波於比賽初段有氣有力時，仍有一定頑抗能力，每每係去到下半場先崩潰，例如上輪淨吞荷蘭3蛋，上半場只係落後1粒，雖敗不辱。

法國近兩屆世盃獲一冠一亞，實力大超班，仲有隊長兼新球王基利安麥巴比擔大旗，不過有中場拉比奧特臨時因傷退隊，而且經過漫長球季，主帥迪甘斯或者會讓部分主力今仗休息，派出副選擔正，畢竟較少合作，初段可能需要時間磨合。而且「高盧雞」客場比較慢熱，各項賽事近13仗作客，半場全開2球或以下，今仗半場大細中位數開到2.5球，半場細放心捧場。