意大利上仗歐國聯4強以1比2不敵西班牙，只能踢季軍戰對荷蘭，一向以盛產後衞聞名於世嘅意大利，上仗竟然要靠「103歲防線」支撐大局，36歲隊長邦路斯更加「派膠」成為輸波罪人，網民呼籲領隊文仙尼應該大刀闊斧進行年輕化，否則意大利無力喺大賽立足。

文仙尼上仗排出352陣式，3位中堅分別係32歲拉菲爾杜萊、35歲法蘭斯高阿沙比、36歲邦路斯，開賽3分鐘，邦路斯被對手逼甩腳下球，導致失波，老態盡現。事實上，邦路斯剛過去意甲球季，因為傷病及缺態僅於聯賽上陣16次，並已宣布明夏約滿就會掛靴，處於半退休狀態，但文仙尼仍然派佢踢正選，結果付出代價。

其實意甲不乏當打本土中堅，包括24歲嘅效祖雲達斯守將加迪、27歲羅馬中堅基安盧卡文仙尼，甚至係28歲拉素中堅阿利斯奧羅馬洛尼，但都不獲文仙尼垂青，加上國米新星巴斯東尼受傷，導致要靠「103歲防線」頂檔，文仙尼選人決定備受批評。

意大利下仗季軍戰對荷蘭，文仙尼可能要仿傚羅馬教練摩連奴，安排防守中場白賴仁基斯坦迪客串中堅，否則難以抵擋對手強攻。