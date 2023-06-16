世界女排聯賽　荷蘭5連敗後首嘗勝果

周五（16日）世界女排聯賽香港站，年輕化的荷蘭經歷5連敗，在主攻諾莉瑪攻下17分下，以3:0力挫波蘭，首嘗勝果。

荷蘭今季陣容年輕化，有6個「千禧後」，於上站4場全敗，香港站一樣出師不利，以直落3局不敵土耳其。不過，「橙衫軍」未有氣餒，面對世界排名第8的波蘭，首局憑着副攻拜恩絲攻下6分，以25:22先拔頭籌。第二局輪到主攻諾莉瑪和杜特洛發威，兩人頻頻搶攻，以25:21再下一城。第三局形勢緊湊，雙方鬥到3次「刁時」，荷蘭看準機會扣殺，令波蘭觸手出界，以28:26勝出，局數3:0拿下首勝。

20歲的諾莉瑪攻下17分，包括14次扣殺、2次攔網和1次發球得分。經歷難堪的5連敗，勝利顯得特別甘甜：「上場輸給土耳其，我們很失望，也特地開會檢討不足。今場就是重新振作，做好之前沒做好的事，全力以赴，很高興總算贏了。」她指出這套陣容合作時間尚短，要撼贏其他勁旅，方法只有一個：「我們必須相信彼此。我們陣容很年輕，合作時間不長，幾乎每場比賽都咬得很緊，卻欠缺臨門一腳，今場成功頂到最後。」

荷蘭周六（17日）對上季冠軍意大利，後者連挫保加利亞和多明尼加共和國，今站二連勝，士氣正盛。諾莉瑪表示，會翻看對手比賽片段備戰，「但在這之前，先讓我們稍為慶祝一下首勝！」