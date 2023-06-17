英格蘭新10號！阿諾特變身謝拉特轟入世界波

周六(17日)凌晨歐國盃外圍賽C組，英格蘭作客以4比0大勝馬爾他，主帥修夫基罕有出「奇招」，將右後衞阿歷山大阿諾特推前踢中場，並將代表「靈魂人物」嘅10號球衣交畀佢。呢位24歲利物浦球星不負所望，遠射轟入世界波，被指有紅軍名宿謝拉特影子，阿諾特成功轉型，令「三獅兵團」及利物浦增添「新武器」。

英格蘭今仗以433陣式應戰，出現兩大亮點，包括一向被修夫基冷落嘅李斯特城中場占士麥迪臣獲得正選，聯同哈利卡尼、布卡約沙卡組成鋒線，另一大改變係安排阿歷山大阿諾特踢中場，右後衞位置交畀捷比亞。

由於兩隊實力有距離，英格蘭即使試用新陣，仍然迅速打開紀錄，開賽8分鐘，布卡約沙卡傳中，導致對手擺烏龍。

戰至28分鐘，最精彩一幕出現，阿歷山大阿諾特喺禁區頂右路勁射入網，取得個人國際賽第2個入波，亦係自2013年謝拉特之後，英格蘭國家隊近10年首位喺禁區外起腳入波嘅利物浦球員。

僅過3分鐘，哈利卡尼博到12碼，佢自己操刀主射入網，協助英格蘭上半場領先3比0。換邊之後，「三獅兵團」陸續更換球員，後備上陣嘅哥林威爾遜喺83分鐘主射12碼入網，贈馬爾他4蛋，亦係英格蘭首次1場比賽由2位球員射入12碼。

賽後阿歷山大阿諾特獲得英國傳媒激讚，指佢踢中場位置非常稱職，勤力跑動助攻助守之餘，更加射入世界波，以10分為滿分，獲《每日郵報》評為全場最高嘅9分。唔少網民亦話阿歷山大阿諾特終於搵到自己最佳位置，並建議利物浦領隊高普仿傚修夫基，下季安排阿諾特轉踢中場，相信可以提升紅軍實力。

阿歷山大阿諾特以往踢右後衞一直被批評「攻強守弱」，防守能力太差成為利物浦防線最大漏洞，經此一役之後，阿諾特正好把握機會轉型，為自己搵到新出路。至於英格蘭喺歐國盃外圍賽3戰全勝排榜首。