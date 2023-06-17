梅迪歷發威貢獻2次助攻　烏克蘭絕地反勝

周六(17日)凌晨歐國盃外圍賽C組另一場比賽，烏克蘭上半場落後2球劣勢之下，換邊後連入3球，作客以3比2反勝北馬其頓，今季喺車路士演出低沉嘅天價翼鋒梅迪歷，返到烏克蘭國家隊大發神威，今仗貢獻2次助攻，成為球隊絕地反勝嘅功臣，相信可以博到車仔新帥普捷天奴博心，下季有望重生。

北馬其頓憑伊尼斯巴迪希射入12碼，加上艾利夫艾馬斯建功，上半場領先2比0，以為勝券在握。不過，換邊後形勢出現大逆轉，62分鐘烏克蘭中堅薩巴尼爾入波，僅過5分鐘，梅迪歷傳畀高路比恩卡建功扳平2比2。

其後北馬其頓後衞穆斯利奧累積第2張黃牌被逐，令烏克蘭優勢更加明顯，83分鐘梅迪歷再次貢獻助攻，由齊岡高夫轟入反勝1球，呢位25歲前鋒繼上仗熱身賽對德國，個人梅開二度後，今仗又入波，表現非常搶鏡。

至於梅迪歷演出亦備受好評，輿論認為佢效力車路士期間表現欠佳，主因係今年1月以8,800萬鎊()天價轉會費上「車」後，仍未適應新球隊踢法，加上身價太高形成壓力，如果佢可以喺國家隊比賽重拾信心，有助佢下季提升水準。

事實上，梅迪歷早前已決定「降級」為烏克蘭U21小國腳，參加今夏U21歐國盃，希望操起狀態，為新球季做好準備，普捷天奴見佢咁勤力，應該感到欣慰。

烏克蘭喺C組2戰取得1勝1負，同意大利、北馬其頓一樣有3分在手，落後踢多1場嘅榜首英格蘭6分。