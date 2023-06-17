NBA重罰莫蘭禁賽25場　收入損失達6千萬

灰熊球星莫蘭兩次直播自己持槍，屢教不改，換來重磅罰單，NBA周五官方宣布，將對這位23歲新星停薪禁賽25場，並肯定無緣競逐任何評選獎項。

莫蘭在短短兩個月之內，兩度陷入持槍事件，早於３月在丹佛的一間夜店持槍直播，當時已被禁賽8場，而一個多月後再次在直播中「晒槍」，嚴重違反了此前的聲明。

NBA決定對他進行重罰禁賽25場，禁賽期內沒有資格參加任何公開聯賽或訓練活動，包括季前賽，同時亦意味着在2023至2024年賽季，他最多只能為灰熊出戰57場比賽；根據NBA聯盟規定，下賽季球員必須至少出戰65場才能參與包括MVP(最有價值球員)、最佳防守或最佳陣容等等各項評選，因此莫蘭肯定新賽季與這些獎項無緣。

莫蘭在今季大約獲得3350萬美元的收入，而今次重罰令他每場至少損失30萬美元，即這次禁賽約損失750萬美元（約5850萬港元）；此外，莫蘭被要求在重回比賽前要滿足一些暫時未公布的特定條件。

NBA總裁阿當施華在官方聲明中表示:「莫蘭再次在社交平台上使用槍械的行為令人震驚及擔憂，因為他於3月份已有類似情況下被禁賽，我們認為禁賽25場是適合的。聯盟對於這種魯莽行為是零容忍，在他重返球場之前，他將要履行聯盟要求的一項計劃，來直接解決他再重犯。」灰熊隨即也發出聲明，表示會尊重聯盟的一切決定。

隨後莫蘭發出聲明認錯:「我需要深刻反思，我知道自己造成了非常大的傷害，想向NBA聯盟、球隊及孟菲斯市道歉，對NBA總裁及球隊高層道歉，他們一直給我成為職業球員的機會及支持，我也要對喜歡的孩子道歉，因為我辜負了你們，我在此保證我會變得更好。」他強調禁賽期間會完善自己的心理健康，同時也會保持籃球訓練，為回到球場作好準備。