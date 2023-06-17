非國外　一齊睇「神奇球隊」摩洛哥表演

2023年06月17日 12:01
  • 東網電視
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    摩洛哥上年爆冷打入世界盃4強。(Getty Images)
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    周六(17日)晚至周日(18日)凌晨將上演多場國際賽，本港電視台直播部份非洲國家盃外圍賽，最受注目必定係南非主場對摩洛哥，因為摩洛哥上年爆冷打入世界盃4強，人氣急升，呢支北非勁旅同南非一樣已經提早取得出線權，今仗交鋒可以放開懷抱，大踢進攻足球，入球大值得捧場。(Now 639周六晚11時直播)
    直播表
    周六9:00pm 歐國外 立陶宛Vs保加利亞
    UEFA.tv
    周六9:00pm 歐國外 盧森堡Vs列支敦士登
    UEFA.tv
    周六9:00pm 非國外 贊比亞Vs科特迪瓦
    Now 639
    周六11:00pm 非國外 南非Vs摩洛哥
    Now 639
    周日凌晨零時 歐國外 阿塞拜疆Vs愛沙尼亞
    UEFA.tv
    周日凌晨零時 歐國外 黑山Vs匈牙利
    UEFA.tv
    周日凌晨零時 歐國外 挪威Vs蘇格蘭
    UEFA.tv
    周日2:45am 歐國外 比利時Vs奧地利
    UEFA.tv
    周日2:45am 歐國外 葡萄牙Vs波斯尼亞
    UEFA.tv