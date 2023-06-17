非國外 一齊睇「神奇球隊」摩洛哥表演
2023年06月17日 12:01
東網電視更多新聞短片
摩洛哥上年爆冷打入世界盃4強。(Getty Images)
最強博彩盤路過關神器《串績王》：http://win.on.cc/football/
周六(17日)晚至周日(18日)凌晨將上演多場國際賽，本港電視台直播部份非洲國家盃外圍賽，最受注目必定係南非主場對摩洛哥，因為摩洛哥上年爆冷打入世界盃4強，人氣急升，呢支北非勁旅同南非一樣已經提早取得出線權，今仗交鋒可以放開懷抱，大踢進攻足球，入球大值得捧場。(Now 639周六晚11時直播)
直播表
周六9:00pm 歐國外 立陶宛Vs保加利亞
UEFA.tv
周六9:00pm 歐國外 盧森堡Vs列支敦士登
UEFA.tv
周六9:00pm 非國外 贊比亞Vs科特迪瓦
Now 639
周六11:00pm 非國外 南非Vs摩洛哥
Now 639
周日凌晨零時 歐國外 阿塞拜疆Vs愛沙尼亞
UEFA.tv
周日凌晨零時 歐國外 黑山Vs匈牙利
UEFA.tv
周日凌晨零時 歐國外 挪威Vs蘇格蘭
UEFA.tv
周日2:45am 歐國外 比利時Vs奧地利
UEFA.tv
周日2:45am 歐國外 葡萄牙Vs波斯尼亞
UEFA.tv