梅萊愈戰愈強　草地賽迎來8連勝

擁有三項大滿貫冠軍的英國名將梅萊，早前放棄出戰法網而專注草地賽季，看來效果不俗，周五他在諾定咸的ATP挑戰巡迴賽再下一城，迎來8連勝的成績，對備戰7月的溫布頓注下強心針。

36歲的梅萊以直落兩盤7比6(7比2)、7比5擊敗瑞士的史域加（Dominic Stricker），耗時1小時48分鐘取得準決賽席位，他自周日在英國索比頓捧走冠軍後繼續保持不敗，「今天的確是一場難打的比賽，他是世界其中一位出色的年輕球手。今天首盤打刁時，我自己處理得不俗；這兩星期的成績，的確令我在擊球等方面，帶來正面效果。」梅萊過去在14場挑戰賽賽事已贏了13場，下仗將與葡萄牙的波治斯（Nuno Borges）爭逐。目前梅萊的世界排名列44位，他期望在溫網前可以爬升至TOP32，以取得溫網的種子球員資格。

另方面，另一位老將錦織圭自去年手術後亦強勢回歸，他在波多黎各網賽的復出愈戰愈勇，這是他於2021年10月以來的首個賽事，33歲的他以直落兩盤6比4、6比2淘汰澳洲的禾頓，同樣闖入最後4強，並將與巴西的Gustavo Heide爭逐。