唔玩啦！米高佐敦賣黃蜂　結束13年老闆生涯

米高佐敦結束13年黃蜂的大老闆生涯！NBA夏洛特黃蜂周五宣布米高佐敦已同意售出持有的大部分股權，估值約30億美元。

這位NBA傳奇在2006年成為黃蜂前身的山貓小老闆，其後於2010年花費2.75億美元變身為球隊最大股東，成為整個NBA聯盟唯一的黑人老闆。

黃蜂只官宣米高佐敦將售出主要股權，但未有透露協議詳情，而美媒估計當中估值約30億美元，預計米高佐敦將保留小部份股權，不會完全徹底離開球隊。消息指黃蜂擁有今年選秀榜眼簽，預計米高佐敦會繼續負責球隊選秀事宜，並於7月1日後才交接。

據媒體報道指，本身原是小股東的 Gabe Plotkin及擁有老鷹部份股份的 Rick Schnall會是兩位新老闆，近年佐敦與Schnall關係密切，2020年曾將自己部份的股份轉讓給他。

過去在球場上叱吒風雲的波神，身為６屆NBA冠軍及5屆年度MVP，米高佐敦退休後轉戰商界，雖然黃蜂在13年戰績普通，只打過3次季後賽，但球隊市值近18億，已遠超佐敦於2010年以2.75億美元買下的股權。至於黃蜂受到球員傷兵影響，過去一季戰績不佳，僅取得27勝55負。