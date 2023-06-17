C朗夏蘭特登場　兩代神鋒分途出擊

周日(18日)凌晨有多場歐洲國家盃外圍賽賽事，焦點當然係由C朗率領嘅葡萄牙對波斯尼亞，以及由艾寧夏蘭特擔大旗嘅挪威硬撼蘇格蘭。呢兩大神鋒近況弗到爆，C朗喺新帥馬天尼斯領軍頭兩仗都有「士哥」，證明自己寶刀未老；剛完成「三冠王」目標嘅夏蘭特亦正式歸隊，大大提升挪威嘅實力。

地頭龍葡萄牙速擒波斯尼亞

歐國外J組大戰，葡萄牙主場迎擊波斯尼亞。葡萄牙自世盃出局後，改由馬天尼斯執教，球隊貫徹主攻踢法，分組賽頭兩輪全勝兼入10球，一眾新生代前鋒要搶正選位置，肯定會施展渾身解數。葡萄牙主場向來搶韁，強勢出擊有力開出半場主勝。(周日凌晨2時45分開賽)

葡軍人才濟濟，位置競爭相當激烈，前線仍有老將C朗拿度掛帥，佢喺馬天尼斯領軍頭兩仗都梅開二度，證明自己寶刀未老，加上干卡路拉莫斯、拉菲爾利亞奧、迪亞高祖達等新生代上位，無論邊個擔正都要搏盡爭取表現，否則正選位置隨時不保。

馬天尼斯之前執教比利時都係崇尚進攻，依家喺葡萄牙有大量天才攻擊手，當然會進一步採高壓搶攻，尤其主場出擊特別醒神。葡萄牙近7次喺主場出戰，有6次都能夠喺上半場領先，搶攻戰術效果唔錯，今場會照辦煮碗。

波斯尼亞實力青黃不接，雖然陣中仲有迪斯高等星級老將，不過球隊整體實力持續下滑，對上6場作客不勝，近4場作客有3場喺上半場已經落後，今仗面對氣勢強勁嘅葡萄牙，相信半場都頂唔住，半場主勝值博。

挪威未夠班 讓唔起蘇格蘭

歐國外A組，挪威主場迎戰蘇格蘭。蘇格蘭近年成績起飛，上輪更以2比0擊敗勁旅西班牙，全隊士氣同信心非常高昂，今仗作客有望頂住挪威進攻，佢哋近7場賽事，有5勝1和1負成績，今場受讓要捧「讓客」。(周日凌晨零時開賽)

蘇格蘭喺小組兩戰全勝排榜首，入5球冇失球，表現強勢，佢哋嘅好成績並非一朝一夕，兩年前出戰歐國盃決賽周，雖然3戰僅得1和2負，但累積咗唔少經驗，之後喺世盃外小組次名出線，可惜喺附加賽輸波出局，去年喺歐國聯B組以6戰4勝1和1負取得小組冠軍，來屆升上A組角逐。

佢哋多位主力都喺英超搵食，個別更係Big6隊員，包括隊長安德魯羅賓臣、中場麥湯米尼，同埋基蘭泰亞尼戰力十足，想贏佢哋冇咁易。

挪威因為有艾寧夏蘭特強勢崛起，受到廣大注視，可惜佢哋整體質素參差，只得艾寧夏蘭特同馬田奧迪加特兩人撐起成隊波，確實吃力，佢哋喺小組頭兩場只得1分，表現令人失望，最大問題係艾寧夏蘭特近期出現入球荒，佢近兩仗為曼城出戰英足盃及歐聯決賽都冇波入，明顯不在最佳狀態，而且國家隊鋒線支援同曼城相差九條街，今仗要攻破蘇格蘭防線將更加困難，倘若艾寧夏蘭特啞火，挪威今仗更不容樂觀，不宜盲目追捧。