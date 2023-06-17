坦哈格自信爆棚：得曼聯有能力挑戰曼城

曼城追平1999年嘅曼聯，成為英格蘭史上第2支3冠王球隊，表現所向披靡，特別係本土賽事，難有球隊可以威脅其王者地位，但根據英國《太陽報》爆料，曼聯領隊坦哈格自信爆棚，激勵球員，認為曼聯係唯一有能力挑戰曼城嘅球隊，下季可以問鼎英超冠軍寶座。

英國《太陽報》引述消息人士指，雖然曼聯喺英足盃決賽不敵曼城，但坦哈格認為兩隊實力相距並唔遠，下季有能力捧英超：「佢(坦哈格)相信下季可以挑戰英超冠軍，起碼贏得一項重要錦標。」坦哈格上年剛接掌曼聯帥印，就曾經話曼城同利物浦嘅年代將會終結，結果只講啱一半。

據悉呢位荷蘭名帥同球員逐一見面會談，特別提醒查頓辛祖下季必須證明自己係關鍵球員，否則將位置不保。

呢位23歲英格蘭翼鋒今季上陣41場入7球及3次助攻，表現唔出其7,500萬鎊(約7.5億港元)轉會費嘅應有水平，加上18歲新星阿歷真度加拿祖冒起，若然查頓辛祖演出再冇起色，的確好可能被打入冷宮，甚至出售。