世界女排聯賽　意大利險勝荷蘭

世界女排聯賽香港站周六（17日）於香港體育館（紅館）繼續開戰，其中去屆冠軍意大利與日前打開勝利之門的荷蘭正面交鋒，最終意大利戰至決勝局險勝（25:22、22:25、25:20、18:25及19:17），在本站暫時3場全勝。

意大利今季陣容大變，開季表現明顯不穩，首場險勝泰國後連輸3場，到香港站終於回復水準，連續擊敗保加利亞及多明尼加共和國，在本站暫時未嘗敗仗，至於荷蘭到周五力挫波蘭才取得本季首勝，此前更錄得5連敗。兩隊開賽前為周五去世的1位阿根廷國際裁判默哀，荷蘭開賽後入局較快，以7:4領先。意大利隊長施娜中段接連封網及扣殺得手，助球隊追成15:15平手，此時荷蘭的諾莉瑪挺身而出，連取兩分助球隊以25:22先拔頭籌。

意大利第2局有妮華卡蘿手感發熱，單局攻入8分，追平局數。隨後意大利氣勢如虹，加上施娜維持火熱狀態，其重力扣殺令荷蘭難以阻擋，令球隊再贏1局25:20。處於落敗邊緣的荷蘭於第4局背水一戰，杜特洛及瑪寧幾次成功得分，助荷蘭一路領先，反觀施娜未有太多搶分機會，令荷蘭追和局數。雙方到決勝局繼續僵持，最終意大利頂住壓力，經「刁時」贏19:17，目前在香港站3戰全勝。