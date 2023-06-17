香港隊　復操備戰對泰國　黃洋：爭取贏波！

剛於友賽作客1球不敵越南的香港足球代表隊，即將於下周一（19日）在香港大球場主場迎戰泰國，球隊周六（17日）晚上隨即在將軍澳賽馬會香港足球總會足球訓練中心（FTC）復操，收操後隊長黃洋接受訪問，指對手球員狀態普通，加上在體能及主場優勢下，盼可以爭取入球及勝利。

本港今日繼續下起滂沱大雨，並出現幾陣狂風雷暴，天文台在下午更一度發起紅色暴雨警告，導致在FTC舉行的多場大專、青少年組別賽事需要腰斬及取消；惟晚上在港隊復操時，雨勢已逐漸減弱，球員在稍作熱身後，便馬上進行分組鬥波，以及演練死球戰術，當中23名球員，包括早前有傷在身的茹子楠、勞烈斯等，亦有參與訓練，過程約1個半小時。

港隊周四踢完對越南的友賽後，周五中午隨即返港，踢了接近70分鐘的隊長黃洋，在收操後接受訪問時，承認有點疲倦，但自己已經準備就緒，可以在對泰國一仗隨時候命：「始終年紀大咗，我都明要配合主教練逼搶嘅踢法係比較辛苦，但我無放棄，喺練習個陣都會盡力證明自己，再畀佢決定用唔用我，好享受為港隊嘅每一次上陣。」「大哥」續指港隊上仗雖然輸掉十二碼，但認為整體上防守表現還可以，希望今場可以在進攻方面做得更好。

港隊對上一次與泰國交手已經是2018年，當時在旺角大球場以1球落敗，而「大哥」亦有份正選上陣，他表示對手實力的確不俗，但球員明顯未操弗，有信心可以復仇成功：「泰國隊踢法雖然以傳控為主，但進攻速度都好快，係一次好大嘅挑戰。不過對手休息時間比我哋少一日，我哋體能方面會有優勢，同埋見到泰國隊球員上場狀態普通，主場出戰希望可以開齋入到波，甚至趁機贏埋。」另外，港隊近4仗國際賽事未嘗一勝，但「大哥」強調比賽逐場計，賽前球員亦沒有太大壓力，而今場自己一定會搏盡，踢出讓球迷滿意的表現。