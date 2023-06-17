魯迪加西亞成拿玻里新帥 活得比C朗好

意甲冠軍拿玻里正式宣布，聘請魯迪加西亞擔任教練，接替早前離隊嘅主帥史巴列堤。魯迪加西亞今年4月被沙特阿拉伯豪門艾納斯炒魷，盛傳係由於球星C朗不滿呢位59歲法國名帥戰術部署，逼佢執包袱。不過，魯迪加西亞依家搵到好工，下季可以領軍踢歐聯，難怪網民認為佢應該「感謝」C朗助攻。

魯迪加西亞曾經教過聖伊天、里爾、馬賽、里昂等球隊，上年6月去沙特阿拉伯「掘金」，擔任艾納斯主帥，原本成績出色，有望問鼎聯賽冠軍。不過，自從C朗年初加盟艾納斯之後，成績走下坡，結果喺4月被炒。

魯迪加西亞教波生涯最威水係2010/11年球季，協助里爾成為法甲及法足盃雙料冠軍，亦曾率領馬賽打入2018年歐霸盃決賽，但不敵馬體會。另外，魯迪加西亞對於意甲並唔陌生，因為佢曾於2013至16執教羅馬。

網民認為魯迪加西亞被C朗「逼走」，其實係因禍得福，因為可以重返歐洲4大聯賽搵食，兼有得領軍踢歐聯，反觀一直最渴望參加歐聯嘅C朗，只能夠留喺沙特，睇人哋踢歐聯。