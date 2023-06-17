荷蘭憾負意大利　杜特洛放眼美好將來

「相信最近的比賽，大家已意識到我們有一定競爭力吧。」今場為荷蘭攻入22分的杜特洛說道。今季年輕化的荷蘭周六（17日）在世界女排聯賽香港站，把去季冠軍意大利逼入絕境，可惜功敗垂成，被對方反敗為勝，不過杜特洛賽後未有垂頭喪氣，因為她深信球隊將會迎接美好的將來。

今次荷蘭大軍共有6名「千禧後」球員，今仗與衞冕冠軍戰至決勝局，甚至曾掌握Match Point，惟最終仍告負，讓勝利從手邊溜走，杜特洛苦笑道：「我們已很接近勝利，是時候要學習如何終結比賽，意大利這點的確做得較好。」杜特洛續稱，球隊今場表現理想，令意大利陷入麻煩，呼籲全隊繼續努力改善不足。

荷蘭今季開局不順，遭遇5連敗，直到日前才贏得今季首勝，是日更幾乎令意大利成為手下敗將，杜特洛回想一路走來的種種，感歎球隊愈戰愈勇：「球隊十分年輕，有很多新球員，每場比賽都有進步，這點值得稱讚。」從開季連敗不斷，到現在逐漸取得進步，杜特洛談到未來發展，亦顯得頗有自信：「球隊很有潛力，有很多進步空間，相信未來十分樂觀。」