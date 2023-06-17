A米愛老將　想簽34歲「奧國伊巴」

AC米蘭神鋒伊巴謙莫域掛靴之後，會方計劃簽入新射手填補空缺，但仍然傾向搵老將，意大利傳媒指A米睇中現年34歲嘅博洛尼亞前鋒阿拿奧杜域，佢有「奧地利伊巴謙莫域」之稱，但一直被球迷嘲諷為「A貨伊巴」，AC米蘭簽人諗縮數，小心下季成績又退步。

阿拿奧杜域曾經效力川迪、國際米蘭、雲達不來梅、史篤城、韋斯咸，甚至去過中超搵食，2年前重返意甲加盟博洛尼亞，2季聯賽合共上陣53場入23球，由於不獲續約，阿拿奧杜域今夏恢復自由身，意味AC米蘭可以免轉會費簽入佢。

身高1米92嘅阿拿奧杜域雖然外型酷似伊巴謙莫域，但2人級數有明顯距離，加上以往曾經捲入種族歧視風波，一向形象欠佳，傳出A米要簽入呢位「奧地利伊巴謙莫域」之後，惹來唔少A米球迷反對。

不過，AC米蘭大股東美國財團RedBird Capital Partners打算縮減開支，恐怕只能簽平貨或者自由身球員，好大機會搵「A貨伊巴」頂住檔先。