足球父子　蘇來強陪囝囝赴泰國操練1個月

由職業球員到退役之後轉任教練，足球除了是蘇來強的謀生技能，亦是其與兒子蘇俊霖「Johnny仔」建立親子關係的工具。「蘇氏父子」繼上月隨西甲足球學校到希臘參賽後，周二(20日)二人將前赴泰國，「Johnny仔」會隨Sevensoc Academy的U10梯隊訓練1個月。「希望畀佢感受多啲，唔好喺香港踢得好就以為自己好叻，要睇多啲個世界，唔好做井底蛙。」慈父「來強」表示。

到今年12月才滿10歲的「Johnny仔」，在球圈中公認好波，不僅在同齡超班，就算拍住12、13歲的大哥哥，也絕不輸蝕。「佢一直都喺麗池跟我踢5人，但將來想踢職業嘅話，大波嘅選擇始終多啲。今次去泰國主要練大波，希望佢喺啲泰國哥哥身上，可以認清楚自己嘅實力，特別係有咩不足，跟住再練番好佢。」得到麗池心口贊助商Family First Hong Kong的支持，「Johnny仔」會在爸爸的陪同下，參與Sevensoc Academy每日一課操練，以及一堂泰文堂，為期1個月。

上星期在一個賽事中力克多支強手，包括主隊港會及由日本青少年組成的球隊，奪得冠軍兼榮膺MVP的「Johnny仔」，原來當日差點無法來到這個世上。「都好大鑊，佢出世之後冇心跳、冇呼吸，要由醫生搶救，救番依為大步檻過咗，點知就缺過氧，要插到全身喉。之後氣管一路都有事，5歲之前1年起碼兩個月喺醫院過。所以我同佢媽咪都覺得好感恩，佢想點我哋都會盡力去配合，佢鍾意踢波，做父母嘅當然盡全力支持啦！」「來強」補充謂支持囝囝踢波同時，亦鼓勵他在學習方面盡力以為，畢竟他和太太都很清楚兒子的偏好，有些事情怎樣逼也不會得到好結果。

Johnny仔：我想練埋右腳

周日(18日)是「父親節」，「大頭」特與「Johnny仔」做了一個簡單的訪問。

J：Johnny仔 B：大頭

B：「父親節有咩想同爸爸講？」

J：「父親節快樂。」

B：「仲有呢？」

J：「我會畀心機踢波。

B：「今次去泰國練波1個月，你有冇想點呀？」

J：「即係問我目標呀？」

B：「係呀！『Johnny哥』。」

J：「我想練好啲右腳，唔想好似爸爸咁淨係左腳。」

B：「你爸爸都有右腳，不過攞嚟企同行路。」

J：「嘻嘻嘻，係！所以我要畀心機」