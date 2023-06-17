費度：聖荷西「震」散伐木者

聖荷西地震及波特蘭伐木者上一輪聯賽都錄得勝利，相信雙方今仗將希望可以擊敗對方，然後升上聯賽榜更高位置。

聖荷西地震近4仗未嘗一敗，而這個不敗走勢當中更加只失兩球，所以他們的後防表現看來相當穩固，同時前線亦能夠取得足夠的入球，成功協助球隊取得8分而回。

一如以往，聖荷西將會排出4-3-3陣式，近幾周前線3位進攻球員合作無間，令我留下深刻好印象。這個陣式亦令到中鋒球員伊保比斯交出了最佳的表現，此子控球在腳的技巧十分好，亦能夠帶領隊友參與進攻。

近3仗他一共攻入兩球，所以今場倒戈戰，我十分有興趣想知道他面對前隊友時會表現如何。

秘魯籍閘位球員米基爾查奧高於左路的進攻效能相當高，而阿根廷籍翼鋒基斯頓艾斯賓路沙於右路亦充滿危險性，故聖荷西地震是一支攻守平衡的球隊，各個位置都相當具威脅。

波特蘭伐木者通常在作客的比賽都會墮後做好防守，並滿足取得1分而回，所以我預期他們今仗也會以此為目標。

上輪聯賽他們主場以1比0擊敗FC達拉斯，但他們近5仗只攻入兩球，而攻入這兩個入球的球員正是法蘭保利，所以今仗他將會成為球隊最具威脅的球員。

法蘭保利自從於3月加盟後，便跟身後的伊雲達串連甚佳，而聖地牙高摩蘭奴也能夠成為球隊的進攻主力，所以波特蘭伐木者將會在這場比賽中靜候機會，採取反擊攻勢。

然而，聖荷西地震今季在領隊盧基干沙利斯的帶領下表現眼前一亮，我認為他們今仗將可再度於主場獲勝。