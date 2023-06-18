葡萄牙喺上年世盃悲情出局後，表現飽受爭議嘅C朗拿度被指將會退出國家隊，不過呢位「打不死」球王未言退，喺新帥馬天尼斯帶領下繼續孭飛，周日(18日)凌晨歐國外J組賽事，C朗第199次為葡萄牙上陣，協助球隊主場3比0大勝波斯尼亞，有球迷更突破保安衝入球場，向C朗跪拜兼抱起致敬，場面罕見。

卡塔爾世盃後馬天尼斯執教葡萄牙，今仗係佢第3場領軍，38歲嘅C朗每場都正選上陣，佢喺前2場都梅開二度，今仗23分鐘亦頭槌頂入，可惜越位在先慘食詐胡。葡萄牙始終技高一籌，44分鐘般奴費南迪斯交出靚直線，貝拿度施華入楔輕鬆射入，葡萄牙半場領先1比0。

換邊後波斯尼亞加強進攻，但葡萄牙77分鐘再由般奴費南迪斯頭槌建功，呢位曼聯中場喺補時階段錦上添花，個人交出2入波+1助攻成為贏波功臣。比賽期間有球迷拎住葡萄牙國旗衝入場，成功埋身C朗攬到實，之後跪地膜拜兼再抱起C朗，並且做出招牌「Siu」慶祝動作，喺保安趕到前繼續「逃亡」，C朗亦全程笑住並唔抗拒。

葡萄牙喺歐國外J組3戰全勝排榜首，領隊馬天尼斯賽前再次保證，C朗仍然係葡萄牙主力：「我哋有3方面去分析球員，個人質素、經驗同投入感，C朗係完全投入國家隊，佢係更衣室、葡萄牙足球嘅模範，我希望佢將經驗同智慧傳承畀新人。同其他球員一樣，C朗需要喺訓練交出好表現先可以上陣。」