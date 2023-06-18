比利時失分　夏薩特獲「皇帝式」告別儀式

周日(18日)凌晨歐國盃外圍賽F組，比利時主場出擊，僅逼和奧地利1比1，盧卡古終於做齣好戲，入波為球隊執番1分。不過，今場主角係上年世界盃後宣布退出國家隊嘅夏薩特，佢獲得「皇帝式」告別儀式，坐上開蓬跑車繞場一周「巡遊」，認真霸氣。

現年32歲嘅夏薩特自從2019年由車路士轉投皇馬後，不斷受傷患問題困擾，抖多過踢，早前已同皇馬提早解約，盛傳可能掛靴，加上上年12月比利時喺世界盃分組賽出局，夏薩特決定結束14年國家隊生涯，總共為呢支「歐洲紅魔」上陣126場入33球及36次助攻。

比利時足總趁今場歐國外，為呢位前隊長舉行告別儀式，隊友及教練團成員列隊歡迎佢入場，最特別係夏薩特坐上開蓬跑車繞場一周，接受球迷歡呼，盡顯佢喺比利時球壇重要地位。

至於今場歐國外，比利時缺少養傷嘅奇雲迪布尼，表現患得患失，上半場21分鐘，中場奧利文加拉擺烏龍導致落後。換邊之後，盧卡古勁射入網扳平，呢位國際米蘭前鋒喺早前歐聯決賽連番失機，成為輸波罪人，今仗知恥近乎勇，重拾射門鞋。

奧地利現時3戰取得2勝1和，以7分排F組榜首，比利時2戰1勝1和，以4分排第2位。