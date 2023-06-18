搶分爭出線　大阪打吡撐櫻花

日聯盃E組賽事，包尾嘅大阪櫻花主場迎戰大阪飛腳，主隊今仗必須贏波先有機會出線，戰意唔使懷疑。考慮到櫻花主場3連勝氣勢強勁，今仗眾志成城有望贏波，主勝值得捧場。（周日下午5時開賽）

大阪櫻花喺E組5戰得5分，但只係落後ＦＣ東京同大阪飛腳2分，仍然有機會爭最佳次名出線，事實上櫻花上屆亦係靠搶到附加賽席位，最終殺入決賽。佢哋今屆想重演歷史，今仗一定要贏波，雙方近4次交鋒，櫻花錄3勝1和，往績佔優兼挾主場之利，值得睇好。

飛腳作客曳

飛腳排小組次席，亦要搶分爭出線，不過佢哋防線欠穩，近13仗都有失波，加上作客表現曳，近8場作客輸咗6場，遇上同市宿敵凶多吉少。

直播表

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周一2:45am 歐國聯 克羅地亞Vs西班牙

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