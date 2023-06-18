搶分爭出線 大阪打吡撐櫻花
2023年06月18日 12:01
東網電視更多新聞短片
大阪櫻花爭出線非勝不可。(Getty Images)
最強博彩盤路過關神器《串績王》：http://win.on.cc/football/
日聯盃E組賽事，包尾嘅大阪櫻花主場迎戰大阪飛腳，主隊今仗必須贏波先有機會出線，戰意唔使懷疑。考慮到櫻花主場3連勝氣勢強勁，今仗眾志成城有望贏波，主勝值得捧場。（周日下午5時開賽）
大阪櫻花喺E組5戰得5分，但只係落後ＦＣ東京同大阪飛腳2分，仍然有機會爭最佳次名出線，事實上櫻花上屆亦係靠搶到附加賽席位，最終殺入決賽。佢哋今屆想重演歷史，今仗一定要贏波，雙方近4次交鋒，櫻花錄3勝1和，往績佔優兼挾主場之利，值得睇好。
飛腳作客曳
飛腳排小組次席，亦要搶分爭出線，不過佢哋防線欠穩，近13仗都有失波，加上作客表現曳，近8場作客輸咗6場，遇上同市宿敵凶多吉少。
直播表
周日9:00pm 歐國聯 荷蘭Vs意大利
UEFA.tv
周日10:00pm 非國外 馬達加斯加Vs加納
Now 639
周日11:00pm 非國外 烏干達Vs阿爾及利亞
beIN SPORTS CONNECT
周一2:45am 歐國聯 克羅地亞Vs西班牙
UEFA.tv