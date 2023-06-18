現身「奧運日」活動　姚錦成：入選與否都想參與亞運！

港協暨奧委會周日（18日）於西九文化區同時舉辦「奧運日」實體跑及「亞運趣味跑」，有份出席活動的姚錦成希望與隊中後起之秀一同出戰今屆亞運，為生涯寫上句號，他表示即使未能入選大軍，也希望親身到杭州為隊友打氣。

與黃啟樂、羅映潮、李振豪、胡兆康及何鈞傑現身活動的姚錦成，今年3月備戰「香港國際七人欖球賽」時已透露，今屆亞運將是運動員生涯告別戰，他盼望能夠與其他年輕隊友一同征戰亞運，見證香港欖球人才輩出：「如果有其他華人隊友彈起取代自己，令我未能入選大軍名單，也會感到非常開心及驕傲，因為這象徵有華人成功上位，但最理想當然是與隊友再衝1次頒獎台。」「錦成」笑言一旦無法以球員身份出戰亞運，也決定到現場觀戰支持隊友。

「錦成」2010年起已3度參與亞運，頭兩次皆屈居亞軍，直到去屆才成功奪得錦標，他謂一直為為港隊出戰這項大賽，使其感觸良多：「很開心自己面對幾次挫敗都沒有放棄，到2018年亞運終於成功，這些經歷除了顯示我的成長，也令我知道多年來的堅持是值得的。」

同場的何鈞傑於去屆亞運，與乒乓球混雙拍檔李皓晴為港隊奪得1面銅牌，但坦言對今屆賽事未敢樂觀：「現時不會想太長遠，專注打好每場賽事，上屆就是抱着這種心態應戰，結果打出驚喜。」