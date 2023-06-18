見過鬼都唔怕黑　曼聯想簽「辛祖2.0」

德甲傳媒《SPORT1》爆料，指曼聯計劃收購1位進攻中場，目標直指德甲球隊禾夫斯堡嘅22歲新星菲歷斯尼美查，呢位德國國腳出身於曼城青年軍，其後去德甲搵食，事業發展道路似足紅魔鬼翼鋒查頓辛祖，難怪網民寸曼聯仲未汲取教訓，隨時又買「水貨」。

菲歷斯尼美查同哥哥盧卡斯尼美查都曾於曼城青年軍受訓，跟住轉投禾夫斯堡，兩兄弟亦一樣曾代表過英格蘭及德國小國腳，最後選擇做德國大國腳。

相比司職前鋒嘅24歲哥哥盧卡斯尼美查，22歲「細佬」菲歷斯尼美查技術比較全面，可以勝任進攻中場及左翼，近2季為禾夫斯堡上陣50次，入3球及5次助攻，但其中只有20場踢正選。

由於菲歷斯尼美查只剩下1年合約，加上佢不滿上陣時間不足，所以有意轉會，禾夫斯堡僅將菲歷斯尼美查標價為1,500萬歐元(約1.28億港元)，呢個價錢對於曼聯而言，只係濕濕碎，唔擔心買錯「水貨」。

不過，擅長發掘年輕球員嘅多蒙特亦有意加入爭奪菲歷斯尼美查，曼聯未必執到平貨。