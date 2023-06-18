PSG斟阿迪達　兵工廠復興希望咁快玩完？

法甲冠軍巴黎聖日耳門(PSG)早前炒咗教練加迪亞之後，急需要聘請新帥，原本目標人物拿高斯文已經拒絕加盟，會方惟有另覓人選，根據法國媒體《RMC》報道，PSG已經派出總監甘波斯接觸阿仙奴領隊阿迪達，邀請佢接手執教。

阿迪達2019年年底成為阿仙奴主帥以來，球隊成績不斷提升，剛過去球季幾乎奪得英超冠軍，可惜後勁不繼，被曼城反超前搶走錦標。不過，兵工廠獲得聯賽亞軍，成績已經超出預期，年僅41歲嘅阿迪達教波功力備受認同，吸引PSG注意，總監甘波斯甚至已聯絡過阿迪達，希望佢入「門」。

由於阿迪達只係同兵工廠續約至2024年夏天，即使現時走人，賠償金亦有限，PSG絕對畀得起。不過，英國《每日郵報》指呢位西班牙少帥幾經辛苦，令兵工廠成為爭標球隊，佢願唔願意離開「親生仔」，實屬疑問。

據悉如果PSG斟介阿迪達失敗，就會邀請前西班牙國家隊主帥安歷基，或者波圖教練沙治奧干斯卡奧執教。