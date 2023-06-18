亞洲劍擊賽鄭曉為16強止步 張家朗周一登場

亞洲劍擊錦標賽次天賽事今日(18日)續於中國無錫舉行，上演男子重劍及女子花劍個人賽事，香港女花代表鄭曉為及陳諾思同打入16強，可惜分別不敵南韓及新加坡對手，無緣8強。男重4子亦未能衝擊獎牌。

港隊派出方凱申、吳浩天、周澤軒及何瑋桁出戰男重賽事，曾打入世界賽8強的方凱申雖在分組賽突圍，但淘汰賽首圈即以11比15負於馬來西亞選手Joshua Koh I-Jie，提前畢業，吳浩天雖然贏了伊朗對手，但32強面對中國王子杰卻以11比15落敗。周澤軒及何瑋桁同樣32強止步。

女子花劍隊則由鄭曉為、陳諾思、符妤名及關渝澄與列強競逐，世界排名42的鄭曉為表現較佳，32強以15比2大炒菲律賓對手Tinio Justine Gail，惟之後以10比11、一劍之差被南韓的Hong Seo In 淘汰，宣告16強出局。陳諾思挫南韓選手後，卻以12比15負新加坡的Berthier Amita。符妤名及關渝澄32強止步。

一連六天的亞錦賽先後舉行個人賽及團體賽，共誕生12面金牌。明天（19日）進入最後兩個個人賽項目—男子花劍及女子女子佩劍。「奧運金牌劍神」張家朗矚目登場，力爭衞冕。曾奪南韓大獎賽銀牌的蔡俊彥亦強勢衝擊獎牌，究竟能否突破他去年在亞錦賽銅牌的成績？加上崔浩然及楊子加的表現如何，都令劍迷十分期待。女子佩劍將由歐倩瑩、朱詠翹、梁洛文及薛雅齊上陣，希望再為港爭光。