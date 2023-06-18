歐國聯決賽　克羅地亞鬥西班牙大有睇頭

歐國聯爆發王者戰，由克羅地亞於中立場同西班牙爭冠。「格仔兵團」尋求史上首個大賽冠軍，隊長莫迪歷等「黃金一代」為圓捧盃夢，勢必搏埋條老命；「狂牛」西班牙上屆屈居亞軍，自然唔想重蹈覆轍。雙方鬥心爆棚，加上近年碰頭例必大手交易，2.5球入球大咪錯過。（周一凌晨2時45分開賽）

克羅地亞喺4強憑隊長莫迪歷炮製3個入波，包括先博到12碼，再交出助攻及操刀極刑得手，戲劇性加時以4比2反勝東道主荷蘭，首度殺入歐國聯決賽，呢位37歲老將亦當選最佳球員。「格仔兵團」近年屢創佳績，近兩屆世盃獲得一亞一季，莫迪歷、卡拉馬歷、比列錫及波索域等「黃金一代」居功至偉，只係每次離冠軍總係差啲啲，難得今次殺入歐國聯決賽，莫迪歷講到明希望為克軍帶來史上首冠，搏埋條老命都在所不計。

另一邊廂，「狂牛」西班牙喺4強以2比1力克意大利，新帥富安迪帶咗4場波就有機會捧盃，認真好腳頭。當中祖斯奴可以話係球隊嘅幸運星，富帥首仗領軍係歐國外大勝挪威3比0一役，尾段入替嘅祖斯奴，短短3分鐘即梅開二度，令呢位新帥開個靚頭。上仗對意大利，洛迪卡斯簡迪完場前起腳省到對手後衞，個波咁啱落喺後備入替冇耐嘅祖斯奴腳下，又攻入絕殺士哥，真係行運行到落腳趾尾，今晚呢位老將隨時又做後備奇兵。

值得留意「狂牛」喺歐國聯演出相當穩定，連續兩屆打入決賽，上屆反輸畀法國1比2，梗係唔想再做二奶，鬥心必堅。翻查紀錄，兩軍近4次正面交鋒，法定時間全開3球或以上，包括2018年歐國聯分組賽，兩循環各贏一場，合共製造11個士哥，預計今仗甚有機會再演入球騷，大盤有計。