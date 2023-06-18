香港隊　回師大球場鬥泰國　安帥：繼續搶攻

香港足球代表隊周一（19日）將於香港大球場擺下擂台，與泰國進行國際友誼賽。港隊上場作客以1球不敵越南，惟整體表現獲得好評，今次要面對世界排名高33位，兼有猜拿貼及沙域查兩位日職外流兵助陣的東南亞勁旅泰國，對港隊可謂是另一大挑戰，精彩對碰不容錯過。（Now 630及633周一晚上8時直播）

備戰「亞洲盃」決賽周的港隊，上周四（15日）作客以0比1僅負越南，主教練莊恩安達臣出席今場賽前記招時，再次承認前場把握力不足的情況，但認為球隊正拉近與亞洲強隊的差距：「上場我哋對實力強勁嘅越南表現唔錯，呢樣嘢係畀到球員更多自信。」安帥不忘為上場失機的安永佳作辯護：「我同安永佳都係前鋒，有時喺門前係會差啲運氣，但唔應該批評我哋嘅前鋒，對我嚟講更重要係我哋製造到入波機會。」他續指港隊已一改過往保守踢法，並會繼續爭取進攻機會，深信港隊能夠取得入球。

對越南一戰未有披甲的茹子楠及勞烈斯兩位效力中超球隊的外流兵，賽前都有參與球隊操練，安帥表示陣中已沒有傷員，但強調不希望對正選陣容作太多調動。對於泰國隊實力安帥表示：「泰國同越南踢法可能唔同，陣中有幾位外流日本同歐洲嘅球員，我睇過佢哋上場同中華台北嘅比賽，希望呢場可以將把握到泰國嘅弱點。」

陪同安帥出席賽前記招的港隊中場黃洋，就認為與泰國交手機會難得：「我哋喺代表隊層面或『亞冠盃』賽事，近年都對過泰國球隊，今次對泰國對港隊係一次好好嘅機會，去爭取喺亞洲較強球隊身上取得勝利，為『亞洲盃』決賽周做準備。」

世界排名114位的泰國，今次雖然有一班效力國內勁旅武里南的球員缺陣，但陣容依然鼎盛，除了有效力川崎前鋒的「泰國美斯」猜拿貼，和北海道札幌岡薩多的沙域查壓陣之外，曾外流西甲及日職的35歲射手鄧達，及在丹麥聯賽征戰的米高臣，表現同樣值得關注。主教練波金曾執教曼谷聯等泰國球隊，2021年接過泰國代表隊帥印後，帶領球隊兩奪東南亞錦標賽冠軍。

泰國近4場友賽不勝，波金出席賽前記招時，就表示對上場2比2遭中華台北逼和的賽果感失望，希望今場表現能有改善。他續指現時泰國國內聯賽正值休季，因此陣中幾位外流兵，在隊中所扮演的角色更為重要，指望他們能擔大旗。至於鄧達就認為場地經連場大雨後必定變得濕滑，但有信心比賽當日會變得較理想。這位泰國射手也向港隊「笠高帽」，指傑志等香港球隊近年在亞洲賽成績不俗，加上球員質素理想，預計今場友賽將會十分精彩。

港隊預計陣容

1葉鴻輝

3徐宏傑 4勞烈斯 5艾里奧 20黃梓浩

10黃威 6黃洋 8陳俊樂

7羅梓駿 9安永佳 22孫銘謙