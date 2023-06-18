香港隊　再鬥泰國！黃威談兩軍差距

香港足球代表隊繼2018年後，將再次與泰國交手，當年有份出戰的黃威，亦回憶起該場比賽的戰況，今次泰國有多位外流兵隨隊，他預計兩軍差距會比當年更大，但認為港隊有能力與對手一戰。

兩軍對上一次碰頭是2018年，當時大港腳以1球僅負泰國，作為其中一位正選球員的黃威，仍記得該場戰況：「嗰次好早就輸咗1球，但踢落雙方差距唔大，近幾年泰國一直進步緊，好多球員外流日職，今次差距可能會比當年更大。」泰國上場以2比2賽和中華台北，黃威就留意到對手雖然主導了比賽，但轉攻為守表現一般，認為港隊可以就對方的弱點作針對性部署。

港隊完成作客越南的賽事之後，已返港為友賽泰國作最後準備，上場為球隊擔正的黃威，就認為球隊恢復情況良好，惟自己仍需時間「回氣」：「太耐冇踢比賽，都需要多少少時間恢復，希望以最佳狀態對泰國。」大港腳去年9月曾在香港大球場出擊對緬甸，比賽吸引逾12000名球迷入場觀戰，當時不在大軍名單中的黃威，就對有機會再於大球場為港隊披甲感興奮：「都好期待，希望今次入場球迷會多過上次。」