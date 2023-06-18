土耳其女排新人大爆發　華加絲狂轟29分搶鏡

FIVB世界女排聯賽（VNL）煞科日，土耳其憑23歲新人華加絲（Melissa Teresa Vargas）狂轟29分，以局數3:1擊敗多明尼加共和國，香港站取得3勝1負。

今場焦點落在「粉紅頭」華加絲身上，這位古巴出生的球手，今年轉籍土耳其，第一年就成為隊中「得分機器」，在進攻端上分擔了卡拉古（Ebrar Karakurt）的壓力。23歲的華加絲曾於2021至2022年外流至中國超聯，效力球隊天津渤海銀行，今季她重返土耳其聯賽，效力當地勁旅Fenerbahce Opet。

今場第一局，華加絲憑多次扣殺豪取9分，帶領土耳其以25:23先取一局。上站取得3勝1負的土耳其再接再厲，華加絲和根妮絲合取11分，以25:19領先局數2:0。多明尼加第3局回勇，憑謝拉莉和嘉娜干莎莉絲各得7分，以25:23扳回一城。不過，土耳其今場攔網相當出色，華加絲助攻助守再得7分，協助球隊再贏25:20，總比數3:1取勝。

華加絲今場獨得全場最高29分，累積162分，升上VNL得分榜首位。賽後土耳其隊長艾達大讚這位新隊友將成為球隊爭入巴黎奧運的關鍵一員：「她就是我們的最大武器，她的力量超強，而且每場都會付出所有。她之前來打過土耳其聯賽5年，早已認識我們隊中半隊球員，她是我們重要一員，大家都很歡迎她、喜歡她。」

艾達亦表示，大愛香港這個地方：「我第一次來香港，完全感受到球迷的熱情，今場幾乎爆滿，氣氛很好。香港人都很友善，來這裡比賽很開心，我想下次再來。我們完成比賽後會放假兩天半，將會發掘一下香港有甚麼有趣的地方。」