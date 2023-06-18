瘋狂數胡　麥巴比勢破方亭紀錄

法國上仗歐國盃外圍賽以3比0擊敗直布羅陀，基利安麥巴比射入1球12碼，呢位「新世代球王」今季喺球會及國家隊已累積入53球，追平已故法國名宿方亭嘅紀錄，「麥總」只要喺周二(20日)凌晨歐國外主場對希臘，再入1球，就可以成為史上單季最多入波嘅法國球員。

方亭喺1958年創下單季入53球，包括當年世界盃轟入13球，成為呢項賽事史上單屆最多入波球員，呢位傳奇射手今年2月逝世，享年89歲。方亭保持咗65年嘅單季法國射手王紀錄，終於被麥巴比追平，呢位巴黎聖日耳門(PSG)球星今季為PSG上陣43場入41球，加上為法國入12球，其中8球來自上年12月世界盃，並成為該屆神射手，行緊方亭舊足迹。法國近6次對希臘，取得5勝1負，相信麥巴比要入波打破方亭嘅紀錄，機會非常大。

另外，基利安麥巴比自從表明唔同PSG續約後，去向備受關注，會方為免明夏約滿人財兩失，計劃今夏出售佢。英國《每日郵報》指PSG首選將麥巴比賣畀曼聯，但前提係必須由卡塔爾財團收購紅魔鬼，皆因PSG現時由卡塔爾主權基金擁有，希望益「同鄉」。