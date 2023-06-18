世界女排聯賽香港站　中國負意大利錄兩連敗

FIVB世界女排聯賽（VNL）香港站煞科日尾場由中國和上屆冠軍意大利合演世界前4大戰，入場人數為6日最多的一場。最終中國以局數2：3告負，今站戰績為2勝2負。

世界排名第4的中國上場不敵波蘭，終止6連勝走勢，聯賽排名由第2跌至第4位。今場中國面對上屆盟主、世界排名第3的意大利，吸引大批球迷入場，紅館全場爆滿。中國隊在球迷熱烈打氣下，首局由隊長袁心玥的「Ace球」解決對手，險勝25：23，有傷在身的龔翔宇和李盈瑩各有5分進帳。

今站3連勝的意大利逐漸上力，第2局與中國連番網前激鬥，接應妮華卡蘿貢獻6分，助球隊以23：25追成局數1：1。中國主攻李盈瑩上場一記重扣擊暈波蘭球員，今場她再以招牌左手重扣連環分，第3局豪取8分，助中國以25：18再取領先優勢，惟第4局意大利谷底反彈，中國以22：25再遭對手扳平。決勝局，意大利掌握比賽，中國雖一度追近至11：13，惟意大利關鍵時刻表現更穩定，最終以15：11、局數3：2取勝。李盈瑩取全場最高23分，意大利則以妮華卡蘿以15分居首。

中國女排錄得兩連敗，主教練蔡斌賽後承認球隊有很多改善的地方：「今場主要問題是把握力不足。總結4場比賽，球員很努力，球迷很熱情，無論我們打得好，或是比賽失利，他們都很熱情的打氣。」賽後獲選為中國隊最受歡迎球員的隊長袁心玥則指：「上場我們攔防出現問題，今場雖有調整，但仍不足夠，希望下一站能發揮更好。」

香港站圓滿結束，中國累積7勝1負，6月28日至7月2日將轉戰南韓站，大戰塞爾維亞、多明尼加共和國、南韓及美國。