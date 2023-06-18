賽馬會女甲　傑志力挫「車女」封后

「賽馬會女子足球聯賽（甲組）爭標組」周日（18日）上演煞科日，由榜首的傑志迎戰車路士足球學校（香港），最終傑志上下半場各入1球，以2比0擊敗對手，勇奪冠軍。

賽前領先車路士足球學校（香港）兩分，是役只要力保不敗，就能奪得聯賽冠軍的傑志派出鍾貝琪鎮守中路，傅昭雯負責較炮，支援張煒琪攻堅。至於許勝不許敗的車路士足球學校（香港），由李懿茵把關，梁匡蕎及王淑芬控制中場，為宋麗雯創造機會。

「藍鳥」開賽初段就有曾浩恩快對方守將一步，門前篤入先開紀錄。這位球員其後接應張煒琪橫傳起腳中相彈出。車路士足球學校（香港）之後搶回不少控球，可惜與入球無緣，半場落後1球。車路士足球學校（香港）換邊後眼見遲遲未能追平，便換入潘嘉嘉加強攻力，戰至末段再有張紫晴起腳被梁蔚雅接實，「車女」久攻不下，到補時階段再被Jianna Kate E.Simons 攻破大門，最終傑志贏2比0完場，奪得本屆聯賽冠軍。

張寶春指出今場主力前鋒張煒琪受到對手嚴密盯防，發揮受到限制，反而讓其他球員有更多發揮空間，包括今場有波入的曾浩恩：「其他球員會因為對手集中盯防『煒琪』，而搵到機會，佢哋把握到都係一個進步。」張寶春接手傑志女足後，聯賽曾因疫情腰斬，如今終於帶領球隊捧起聯賽冠軍，他對這一路以來的日子也頗為感觸：「成個球季可以踢到，佢哋又堅持到，係有少少好似帶住她們大。」

對於參戰女子亞冠盃的情況，張寶春表示有關計畫有待足總及亞洲足協的安排，並相信牌照申請問題不大：「香港女子足球想再進步，我哋係應該喺參與球會級別嘅國際賽事，等球員有機會出去見識下，幫助佢哋同香港隊成長。」