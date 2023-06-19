西班牙首奪歐國聯　終結11年冠軍荒

周一(19日)凌晨歐國聯王者戰，西班牙同克羅地亞激戰120分鐘踢成0比0平手，互射12碼亦鬥到突然死亡階段，最終西班牙憑門將烏尼西蒙2次成功撲救，射贏5比4勇奪冠軍。今次係西班牙首次稱霸歐國聯，亦係佢哋自2012年歐國盃奪冠後，相隔11年再贏大賽冠軍。

西班牙今場貫徹控球踢法，不過埋門把握力仍然偏低，加維早段曾有射門僅僅斜出，「狂牛兵團」全場一共錄得19次攻門，但要到84分鐘先由安素法迪完成唯一一次中目標射門。兩隊踢到加時仍然拉鋸，最後要用殘酷嘅互射12碼定出冠軍。

雙方頭3輪都命中，烏尼西蒙喺第4輪用腳擋出克羅地亞中場路夫路馬查射門，但去到決勝嘅第5輪，西班牙中堅拿樸迪竟然射中楣，要進入突然死亡階段；烏尼西蒙再做好戲，先勇救般奴柏高域施射，之後丹尼爾卡華積射入致勝12碼，助西班牙勇奪冠軍。

世盃後上任嘅領隊富安迪，曾分別帶領西班牙U19同U21贏歐國盃冠軍，依家執教大國腳又拎埋歐國聯冠軍，中場加維賽後表示：「好開心西班牙奪冠，多謝領隊嘅信任，我哋係一支年輕球隊，呢個冠軍非常重要，可以令大家繼續相信年輕球員。」