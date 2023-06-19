韋少追平冼拿紀錄　協助紅牛奪隊史100勝

爭取衞冕總冠軍的麥斯韋斯塔本，周日在世界一級方程式賽車加拿大站續顯強勢，斬獲今季第6冠，屢計41冠追平了已故偉大車手冼拿紀錄；並協助紅牛車隊保持今季不敗，兼奪得隊史第100個分站冠軍。

以排頭位出賽的韋斯塔本今站再次完成Pole-to-Win，經過70圈爭逐後以1小時33分58秒348率先衝線，實現賽季4連冠，同時也是他今季的第6冠，更是這位紅牛車王生涯的第41個分站冠軍，追平了已故名宿冼拿的紀錄。「我本身是不喜歡將不同年代相比，我只想說由孩子年代玩高卡車開始，我的夢想就是能成為F1車手，沒有想過可以贏得41個分站。」

「但是，冼拿所做的都是難以置信，我對此很自豪，亦當然希望讓這個成績繼續，不要停下來，希望可以贏得更多站賽事。」韋斯塔本這場勝利除了是寫下個人紀錄之外，亦為紅牛車隊跨過里程碑，「紅牛的100勝當中我贏41場...無疑這是車隊一個偉大榮譽，很開心可以有機會見證到100勝，但我希望我們贏得更多100，所以新目標是200勝!」

至於兩大車王阿倫素與咸美頓於今站也是焦點之一，阿倫素駕着雅士頓馬田戰車於今站與平治雙雄咸美頓及羅素的「次名之爭」鬥得激烈，惟羅素於第12個圈犯上低級錯誤，讓戰車失控撞牆，提早上岸；而咸美頓隨後在出站時亦差一點與阿倫素發生碰撞，這次出現在維修區的事故亦被賽會展開調查。阿倫素於比賽第22個圈，捉緊機會利用DRS超越咸美頓，最終獲得今站亞軍，咸美頓獲得季席。

經過今季7站比賽後，韋斯塔本以195分拋離，位列車手榜首位，而其隊友佩雷斯則暫列次席，繼續企櫈仔的阿朗素則暫列第3。

加拿大站賽果：(只列前５)

冠軍 麥斯韋斯塔本(紅牛)

亞軍 阿倫素(雅士頓馬田)

季軍 咸美頓(平治)

第4 勒卡歷(法拉利)

第5 沙恩斯(法拉利)

車手榜累積總排名: (只列前５)

1 麥斯韋斯塔本 (紅牛) 195分

2 佩雷斯(紅牛) 126分

3 阿倫素(雅士頓馬田) 117分

4 咸美頓 (平治) 102分

5 沙恩斯 (法拉利) 68分