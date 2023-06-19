克拉克首奪高球大滿貫　激動落淚念亡母

29歲的美國選手克拉克(Wyndham Clark)周日在傳統以父親節作為煞科日的美國高爾夫球公開賽，以1桿之微力壓世界排名第3的北愛爾蘭名將麥艾萊，生涯首捧大滿貫錦標，奪標後想念亡母，淚灑當場。

出生於丹佛的克拉克目前世界排名35位，上月才在富國銀行錦標賽取得美巡賽首勝，這也是他生涯第二次在美巡賽封王。克拉克在第18洞成功推桿入洞之後，在草坪上激動爆喊，脫下Cap帽掩面：「我感覺到媽媽今天在看我比賽，但她不是在這裡，我很掛念妳，媽媽！」克拉克的母親於2013年因乳癌病逝，一度令他曾考慮離開高球壇，但他的堅持到今天奪得人生首個大滿貫，令他很大感慨。

「我不斷努力，希望夢想到這個時刻，我想了很多次的幻想能在你們面前奪得這個冠軍，真的是我了!」克拉克在最後一輪表現不穩，在14號洞捉到小鳥之後，連吞兩個柏忌，以70桿完成，而四輪成績合計以270桿(64-67-69-70)，低標準10桿的成績奪冠，袋走冠軍360萬美元獎金。

不過，這個成績令一直爭取再嚐大滿貫滋味的麥艾萊帶來極大傷痛，他在煞科日同樣以70桿完成，總成績以只是一桿之微的271桿(65-67-69-70)，低標準9桿的戰績屈居亞席。至於世界「一哥」舒夫拿在最後6洞打出兩隻小鳥，同樣以70桿完成最後一輪，以總成績低標７桿的273桿位列季席。