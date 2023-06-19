劍擊亞錦賽　楊子加男花奪銅創個人最佳

亞洲劍擊錦標賽周一（19日）上演男子花劍個人賽，上屆冠軍張家朗16強止步，無緣衞冕。另一港將楊子加8強以15：12力挫中國劍手陳海威，惜在4強不敵上屆亞軍莫梓維，不設銅牌戰下獲得銅牌，這亦是他職業生涯首面亞錦賽個人賽獎牌。

世界排名第3的張家朗於小組賽6戰全勝，直接躋身淘汰賽次圈32強，並以15：2大勝菲律賓劍手Sammuel Tranquilan。張家朗16強面對世界排名22的日本劍手飯村一輝，未能發揮應有水準，以9：15告負，無緣衞冕。

另外3名港將包括上屆銅牌得主蔡俊彥、崔浩然和楊子加同樣晉級16強，惟蔡俊彥14：15僅負南韓的Kwanghyun Lee，而崔浩然和楊子加上演「港隊內訌」，楊子加最後以15：11晉級8強。

世界排名64的楊子加8強迎來2014年亞錦賽奪得銀牌的中國劍手陳海威，楊子加是日狀態大勇，今場尾段曾拉開至12：8，其後兩人互有得分，陳海威追近至落後1分，但最終楊子加以15：12取勝，其後4強以8：15不敵中國的莫梓維，奪得銅牌。