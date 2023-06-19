欺善怕惡遇弱唔留手　英格蘭火猛做大騷

喺歐國盃外圍賽C組3戰全勝嘅英格蘭，今晚於奧脫福球場迎戰北馬其頓。英格蘭外圍賽表現一向鶴立雞群，今屆暫時3戰全勝，而且攻力亦有保證，近11場歐國外，8次開4球或以上；北馬其頓踢法性感，有利合演入球騷，捧3.5球入球大。（周二凌晨2時45分開賽）

英格蘭近年雖然同大賽冠軍無緣，但外圍賽經常都表現出眾，以超班姿態完成。今屆歐國外3戰全勝，上屆8戰亦取得7勝1負。英軍欺善怕惡，對住世界排名較低球隊，往往採取主攻，所以好多時入波偏多。

今仗移師奧脫福球場上演，英國傳媒預測，「三獅兵團」主帥修夫基會調整陣容，曼聯球員包括哈利馬古尼、勞基梳爾及拉舒福特有望踢正選，慶祝完攞歐聯冠軍嘅曼城前鋒菲爾科頓亦會上陣，上場表現神勇嘅阿歷山大阿諾特，將夥拍迪格蘭賴斯鎮守中場，整體攻力不減。

北馬其頓踢法奔放

北馬其頓近年足球水平有所進步，上屆歐國盃殺入決賽周，上年世盃決賽周亦只差一步，喺附加賽決賽不敵葡萄牙。呢支歐洲小國踢法奔放，近6場歐國外全部搵到入球，就算作客強敵亦唔會刻意防守，會同「三獅」鬥攻，上仗對烏克蘭先入兩粒反輸3球，效力恩高斯達特嘅後衞穆斯利奧兩黃一紅被逐，佢嘅位置或由伊蒂法克嘅達高韋高夫斯基頂替，可能影響防守力，更有利入球騷出現。既然英格蘭近11場歐國外有8次總入球開4球或以上，3.5球入球大屬好路之選。