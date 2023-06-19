香港隊　奶茶店擺放應援物　成球迷聚腳地

香港足球代表隊周一（19日）於香港大球場友賽泰國，球場附近1間奶茶店亦擺放了球員紙牌，明信片等，讓球迷「打卡」，有球迷稱讚這個安排令他們能夠於賽前集合，有助帶動氣氛。

開賽前約兩小時，已經有球迷與店內不同港隊裝飾「打卡」，其中Panda及Kevin兩位港隊擁躉認為該合作活動可以推動氣氛，其中Panda表示為球迷提供聚腳點，令大家因足球連成一線：「我哋可以藉呢個機會識朋友，講吓波經，令大家由唔識，到通過足球建立關係。」

雖然港隊上場不敵越南，但表現絕不失禮，Kevin稱球隊運氣欠奉，認為是役主場出擊隨時踢出驚喜，盼望球員放開懷抱作戰：「作為球迷梗係想見到入波啦，但唔敢畀太大壓力球員，希望佢哋放膽嘗試，繼續進步，呢點比齋講贏波同入波緊要。」

今場購票反應踴躍，足總在比賽開始前約個半小時，已宣布所有特惠票全數售出，場內也有售賣紀念品，包括頸巾，與小朋友入場的劉生坦言對沒有球衣及練習衫可供購買，感到少許失望。他續稱球隊此前兩場主場皆未能獲勝，期望是役能順利勝出。