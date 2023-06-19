歐國外　為氹球迷法國半Ｗ有希望

今晚歐國外B組焦點戰，法國主場迎擊希臘。「高盧雞」上仗對弱旅直布羅陀只係贏得3粒，令球迷失望，身為隊長嘅基利安麥巴比向來要面，今仗定火力全開，加上法國出戰歐國外例搶韁，半場主勝有計。（周二凌晨2時45分開賽）

法國歐國外頭3輪全勝兼保持不失，不過上輪對住「冇骨魚腩」直布羅陀，全場埋門多達31次，點知唔係被對手門將「神救」，就係中楣中柱，完場只贏3比0。之前荷蘭對直布羅陀又係贏3粒，一度淪為笑柄，估唔到「高盧雞」重演呢個劇本，球迷梗係唔多收貨。

法國應付今輪歐國外相當認真，上仗除起用韋斯利科芬拿同拜斯森巴兩名新仔外，基利安麥巴比、基奧特及基沙文等「大佬」悉數上陣，但未能盡數魚腩，就算贏波都難免失威。查實麥巴比已經交足貨，入咗一粒兼逼到對手擺烏龍，今仗主場出擊，身為隊長嘅佢為盡快氹番球迷，預料一開波就嚟料。

希臘防守欠穩健

另一邊廂，希臘由前車路士中場普耶執教，雖然頭兩輪贏晒，但對手只係直布羅陀同愛爾蘭，今仗先係真正考驗，佢哋近7仗有5場失波，防守唔算好穩健。翻查紀錄，法國近4仗歐國外，3次上半場就領先，踢法堅搶韁，半場主勝捧得過。