香港隊　過萬三名球迷入場　1球不敵泰國

香港足球代表隊周一（19日）返回香港大球場，在友賽主場出擊，迎戰世界排名比球隊高出33位的泰國。今場賽事吸引13,434名球迷入場，但港隊一直受壓，直至63分鐘更被對方老將鄧達，射入全場唯一入球，最終以1球不敵泰國，近5場國際賽未嘗一勝。

與上仗作客不敵越南相比，港隊今場作出4個調動，當中改由葉鴻輝把守最後一關，兩名「中超兵」茹子楠、勞烈斯亦復任正選，與梁諾恆鎮守後防，黃洋、陳俊樂負責在中場掃蕩，入球重任則落在安永佳及「壽星仔」孫銘謙身上。至於泰國亦盡遣強陣，隊長猜拿迪普桑格辛、射手鄧達及米高臣悉數擔正。

佔有主場之利的港隊，甫開賽先有埋門機會，但黃威推順起腳未能命中目標。不過泰國很快站穩陣腳，4分鐘猜拿迪普桑格辛遠射，被葉鴻輝橫身接實。18分鐘鄧達接應米高臣右路傳中，頭槌頂中門楣。3分鐘後鄧達禁區內控定，再窩利一射亦僅僅高出。泰國攻勢浪接浪，35分鐘沙域查接應短角球，勁射被「阿輝」飛身撲出。4分鐘後蘇查積麥高奧施射冷箭，同樣未能射破「阿輝」十指關，半場兩隊互交白卷。

易邊後港隊繼續受壓，61分鐘猜拿迪普桑格辛禁區內轉身射斜。2分鐘後，港隊率先失守，對方射手鄧達接應直線，快勞烈斯一步起腳射入，泰國領先1比0。落後的港隊之後一口氣換入艾華、黃梓浩及胡晉銘，進攻方面稍有好轉。比賽尾段隨着後備入替的張憙延，推大位抽射高出，以及安永佳頭槌被對方門將接實，最終港隊主場以1球不敵泰國。