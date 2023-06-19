最索女球迷目睹愛隊失冠　終極二奶係佢？

卡塔爾世盃成功上位、被譽為「最索女球迷」嘅克羅地亞網紅Ivana Knoll再度現身賽場，佢去荷蘭舉行嘅歐國聯決賽支持愛隊克羅地亞，現場目睹愛隊互射12碼落敗失冠，飲恨而回，未能在現場狂歡。

30歲嘅Ivana Knoll係2016年克羅地亞小姐決賽佳麗之一，去年卡塔爾世盃佢以性感裝扮現身中東，挑戰當地嚴禁裸露身體法律，一度令人擔憂佢會被拘捕接受懲罰，但亦令佢知名度急升，IG追隨者人數一度升至360萬，現時仍然有330萬人留意佢動態。

克羅地亞喺佢打氣之下，世盃打入4強最後獲得季軍，之後Ivana Knoll繼續遊走各大體育場地，喺IG張貼性感相片，今次歐國聯佢又出動，前赴荷蘭為愛隊打氣，可惜今次再度功虧一簣，同冠軍擦身而過。

其實上星期歐聯決賽曼城對國際米蘭，佢都有入場，報道指當時佢喺國米球迷區，支持國米陣中嘅克羅地亞中場波索域，結果國米輸波得亞軍，今次歐國聯嘅亞軍，佢捧場嘅球隊連奪兩亞，早前佢又去過阿仙奴撐場，唔通佢先係終極二奶？