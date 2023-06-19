香港隊　渴望贏強敵　安帥：我需要更多時間

香港足球代表隊周一（19日）坐鎮香港大球場以1球不敵泰國，港隊仍受前場把握力不足問題困擾，主教練莊恩安達臣賽後表示對戰果感失望，並承認或需要更多時間，才能令港隊嘅成功在強敵身上取得勝利。

繼上周作客以0比1不敵越南，回師大球場的港隊今場再以同樣比數敗予泰國，6月國際賽期兩場友賽皆負，安帥賽後對戰果感不滿：「今日我哋有機會守和甚至贏波，但我認為進步所需嘅時間，可能比我想像中更耐。泰國控球能力當然更好，進攻同埋門都更犀利，呢啲我哋都知，但我哋需要做到泰國所做到嘅嘢，需要學習對手嘅取勝之道。」

港隊下半場邊陣，換入艾華及上演大港腳「地標戰」的張憙延（Marcus）等球員加強攻勢，安帥認為兩人上陣後效果顯着：「我唔希望太早對球隊陣容作太多變動，我知道正選呢班球員作客越南踢咗好耐，但如果陣容改變太大，球隊會失去穩定，但好開心見到Marcus上陣，我哋未來係需要咁樣嘅球員。」

安帥上任以來，曾兩次領軍於大球場出擊都未能取勝，他直言對勝利非常渴望：「我、球隊同香港，都等緊一場勝仗，我想見到港隊喺大球場贏波嘅夜晚，我哋輸波嘅時候，球迷都已經好開心，如果我哋贏緊會點呢？呢樣我非常期待。」

安帥指出港隊今場成功製造出進攻機會，但不足以轉化成入球：「我哋需要畀多兩三成力。」他續指港隊若想取佳績，香港足球整體水平提升亦不可或缺：「球員要進步需要靠球會，我只能夠專注於港隊變得更好，香港足球要進步，球會賽事同訓練質素都要改善。」