英格蘭7球狂數北馬其頓　沙卡大演帽子戲法

周二(20日)凌晨歐國外C組賽事，英格蘭再次展示外圍賽之王本色，喺奧脫福球場7比0狂數北馬其頓，小組4戰全勝高踞榜首。21歲新星布卡約沙卡今場連中三元，唔單止係佢職業生涯首個「帽子戲法」，亦係近15年來英格蘭最年輕「戴帽」球員，進一步奠定喺國家隊嘅主力位置。

英格蘭今場一開波就發動猛攻，哈利卡尼29分鐘接應勞基梳爾傳中射入，38分鐘布卡約沙卡禁區內右腳狂抽網頂拉開比數，完半場前拉舒福特射成3比0完半場。英格蘭下半場未有收手，布卡約沙卡喺47同51分鐘入波完成帽子戲法，尾段加雲菲臘斯同哈利卡尼再有進帳，為英格蘭湊成7球大捷。

效力阿仙奴嘅布卡約沙卡以21歲287日之齡，僅次於2008年嘅禾確特(19歲178日)，成為英格蘭史上第2年輕「戴帽」球員，佢賽後表示：「我好開心，唔識得點形容，漫長嘅球季終於完結，呢個係最美好嘅終結方式。」布卡約沙卡早前以20萬鎊(約200萬港元)周薪續約阿仙奴，躋身英超一線球星行列。

布卡約沙卡喺2年前歐國盃決賽射失關鍵12碼累英格蘭飲恨，不過上年世盃已鎖定正選位置，領隊修夫基賽後亦大讚：「沙卡喺隊中好受歡迎，佢呢個星期訓練嘅射門都係好準，但佢第2球窩利入波仍令人驚訝，呢場會係佢永世難忘嘅賽事。」