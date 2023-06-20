安東尼殘酷家暴內情曝光　前女友赴英提起訴

曼聯嘅巴西翼鋒安東尼馬菲奧斯，前女友今個月初喺巴西報警，指過去1年多次被安東尼虐打。女事主Gabriela Cavallin日前接受巴西媒體訪問，進一步披露被安東尼家暴嘅詳情，包括被該曼聯球星「打爆胸」、禁錮、死亡恐嚇等等，連安東尼媽媽都要請心理醫生幫個仔睇症，Gabriela表示下一步會去英國提出起訴。

Gabriela日前接受巴西《Record TV》專訪，佢提到首次受虐過程：「佢喺床上捉住我雙手打，我個胸入面嘅植入物被打到移位，當時我呼吸唔到，感覺就嚟會死。」Gabriela稱安東尼曾威脅如果女方提出分手，佢同肚入面BB都會被殺死，而Gabriela上年6月宣布腹中BB夭折。

任職模特兒同DJ嘅Gabriela表示，安東尼嘅媽媽都知自己囝囝心理有問題，所以曾經請心理醫生幫佢，可惜連醫生都控制唔到佢嘅情緒。Gabriela月初已向聖保羅警方報案，佢表示下一步會去英國曼徹斯特報案：「我乜都會試，我會去英國報案，告佢傷人、非法禁錮、恐嚇同所有對我做嘅壞事。」事件曝光後，安東尼同曼聯一直冇作出回應。